Депутат ЗСНО поймал трофейного судака весом 7 кг Общество

Фото: телеграм-канал "Срочно и точка"

Депутат Заксобрания Нижегородской области Антон Ананьин похвастался удачной рыбалкой. В своём телеграм-канале парламентарий опубликовал фото улова — крупного судака весом около 7 кг.

По словам депутата, поймать действительно серьёзную рыбу удалось уже под конец вечера. "Красота! Нашли!" — так он прокомментировал свою добычу.

Кроме этого, Ананьин выловил ещё одного судака, но меньшего размера — примерно 4-5 кг.