Депутат ЗСНО поймал трофейного судака весом 7 кг

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Депутат Заксобрания Нижегородской области Антон Ананьин похвастался удачной рыбалкой. В своём телеграм-канале парламентарий опубликовал фото улова — крупного судака весом около 7 кг.
По словам депутата, поймать действительно серьёзную рыбу удалось уже под конец вечера. "Красота! Нашли!" — так он прокомментировал свою добычу.
Кроме этого, Ананьин выловил ещё одного судака, но меньшего размера — примерно 4-5 кг.
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