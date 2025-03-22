Охранник умер на железной дороге в Нижнем Новгороде

Нижегородская трудовая инспекция выясняет причины смерти охранника на железной дороге в Нижнем Новгороде.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, в областном центре на объекте "Пункт оборота и экипировки высокоскоростных электропоездов "Сапсан" был найден без сознания 54-летний сторож.
Смерть работника констатировала прибывшая на место бригада скорой помощи.
В трудовой инспекции проведут расследование всех обстоятельств произошедшего.
Ранее сообщалось, что водителя нашли мертвым в кабине фуры в Нижегородской области. Также сообщалось, что электромонтер контактной сети в Нижнем Новгороде получил тяжелые травмы во время работы.
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