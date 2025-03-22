Охранник умер на железной дороге в Нижнем Новгороде Происшествия

Нижегородская трудовая инспекция выясняет причины смерти охранника на железной дороге в Нижнем Новгороде.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, в областном центре на объекте "Пункт оборота и экипировки высокоскоростных электропоездов "Сапсан" был найден без сознания 54-летний сторож.

Смерть работника констатировала прибывшая на место бригада скорой помощи.

В трудовой инспекции проведут расследование всех обстоятельств произошедшего.

Ранее сообщалось, что водителя нашли мертвым в кабине фуры в Нижегородской области. Также сообщалось, что электромонтер контактной сети в Нижнем Новгороде получил тяжелые травмы во время работы.