Иномарка сбила юношу на нерегулируемом переходе в Нижнем Новгороде

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Автомобиль "Фольксваген" совершил наезд на 19-летнего пешехода на нерегулируемом пешеходном переходе. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Нижегородской области.
ДТП произошло 20 марта около 9:50 утра на улице Богородского.
Молодой человек доставлен в больницу. Инспекторы проводят административное расследование.
Напомним, количество ДТП в регионе сократилось на 18,8%.
Ранее сообщалось, новые ограничения на пользование средствами индивидуальной мобильности ввели в Нижнем Новгороде.
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