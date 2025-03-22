Иномарка сбила юношу на нерегулируемом переходе в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: пресс-служба МВД России по Нижегородской области

Автомобиль "Фольксваген" совершил наезд на 19-летнего пешехода на нерегулируемом пешеходном переходе. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Нижегородской области.

ДТП произошло 20 марта около 9:50 утра на улице Богородского.

Молодой человек доставлен в больницу. Инспекторы проводят административное расследование.

Напомним, количество ДТП в регионе сократилось на 18,8%.

Ранее сообщалось, новые ограничения на пользование средствами индивидуальной мобильности ввели в Нижнем Новгороде.