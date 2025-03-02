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Общество

Количество ДТП сократилось на 18,8% в Нижегородской области

09 марта 2025 08:03  [138] Общество

254 дорожно-транспортных происшествия произошло в январе 2025 года на территории региона. Об этом на своем сайте сообщает ГУ МВД России по Нижегородской области.

Количество погибших в ДТП составляет 30 человек, это на 42,9% больше, чем в январе 2025 года.

Были ранены 339 граждан, число пострадавших уменьшилось в 14,6% по сравнению с предыдущим годом.

Основными причинами автоаварий правоохранители назвали выезд на полосу встречного движения, несоответствие скорости конкретным условиям и превышение максимальной допустимой скорости, установленной на участке дороги.

Ранее сообщалось, что 920 тысяч нижегородцев нарушили ПДД на сумму более 1,4 млрд рублей за 2024 год.

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Теги:
ДТП МВД ПДД
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