Количество ДТП сократилось на 18,8% в Нижегородской области

254 дорожно-транспортных происшествия произошло в январе 2025 года на территории региона. Об этом на своем сайте сообщает ГУ МВД России по Нижегородской области.
Количество погибших в ДТП составляет 30 человек, это на 42,9% больше, чем в январе 2025 года.
Были ранены 339 граждан, число пострадавших уменьшилось в 14,6% по сравнению с предыдущим годом.
Основными причинами автоаварий правоохранители назвали выезд на полосу встречного движения, несоответствие скорости конкретным условиям и превышение максимальной допустимой скорости, установленной на участке дороги.
Ранее сообщалось, что 920 тысяч нижегородцев нарушили ПДД на сумму более 1,4 млрд рублей за 2024 год.
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