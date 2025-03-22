Дождливая, но теплая погода ожидает нижегородцев на рабочей неделе Общество

Фото: Мария Орлова

На предстоящей неделе нижегородцев ожидают дожди, но будет тепло. Такой прогноз дает сервиса "Яндекс Погода".

С 24 по 28 марта в городе будет в основном комфортная температура.

В понедельник, 24 марта, будет ясно. Днем воздух прогреется до +8, к ночи похолодает до 0 градусов.

Во вторник, 25 марта, температура поднимется до +9, возможен небольшой дождь. К вечеру похолодает до +3 градусов.

В среду, 26 марта, будет пасмурно. Днем будет прохладнее, ожидается +4, ночью — +3.

В четверг, 27 марта, без осадков, пасмурно. Столбики термометров поднимутся до +9 градусов. Вечером ожидается +5 градусов.

В пятницу, 28 марта, днем воздух прогреется до +8 градусов, небольшой дождь. К вечеру температура опустится до +6 градусов.

Ранее сообщалось, что климатическая весна начнется в Нижегородской области ближе к концу марта.