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Общество

Синоптики рассказали, какой будет погода в апреле в Нижегородской области

14 марта 2025 17:58  [357] Общество

Гидрометцентр обнародовал предварительный прогноз в Нижегородской области на апрель.

По данным синоптиков, средняя месячная температура воздуха ожидается +4... +7 градусов. Это соответствует средним многолетним значениям. 

За месяц количество осадков предполагается также около среднего многолетнего количества — 30-40 миллиметров.

Ранее сообщалось, что похолодание ожидается на выходных в Нижнем Новгороде.

Также синоптики рассказали, какой будет погода летом 2025 года. 

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Теги:
весна Погода Прогноз
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