Синоптики рассказали, какой будет погода в апреле в Нижегородской области Общество

Гидрометцентр обнародовал предварительный прогноз в Нижегородской области на апрель.

По данным синоптиков, средняя месячная температура воздуха ожидается +4... +7 градусов. Это соответствует средним многолетним значениям.

За месяц количество осадков предполагается также около среднего многолетнего количества — 30-40 миллиметров.

Ранее сообщалось, что похолодание ожидается на выходных в Нижнем Новгороде.

Также синоптики рассказали, какой будет погода летом 2025 года.