Синоптики рассказали, какой будет погода в апреле в Нижегородской области

Гидрометцентр обнародовал предварительный прогноз в Нижегородской области на апрель.
По данным синоптиков, средняя месячная температура воздуха ожидается +4... +7 градусов. Это соответствует средним многолетним значениям.
За месяц количество осадков предполагается также около среднего многолетнего количества — 30-40 миллиметров.
Ранее сообщалось, что похолодание ожидается на выходных в Нижнем Новгороде.
Также синоптики рассказали, какой будет погода летом 2025 года.
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