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Общество

Нижегородцы слабо информированы о работе профсоюзов

23 марта 2025 14:23  [101] Общество

49% нижегородцев, принявших участие в опросе сервиса SuperJob, ничего не знают о деятельности профсоюзов в России. Об этом сообщили в компании. 

Отмечается, что женщины осведомлены о профсоюзах меньше мужчин. Интересная взаимосвязь выяснилась во время опроса: интерес к профсоюзной деятельности зависит от дохода. Чем он выше, тем больше и интерес профсоюзам. Но при этом такие респонденты чаще дают негативные оценки работе организаций. 

Мало интересуется профсоюзами молодежь до 34 лет. Более половины опрошенных этой возрастной категории (53%) ничего о них не знают.

Большинство участников опроса считают такие организации недееспособными. По их мнению, профсоюзы утратили самостоятельность, существуют «для галочки» и плохо защищают интересы работников. Взносы они считают пустой тратой денег.

Почти треть респондентов (30%) относятся к работе профсоюзов положительно, почти пятая часть (21%) — негативно.

У нижегородцев также спросили, нужны ли профессиональные союзы. Положительно ответили 62% опрошенных, 14% считают их ненужными. При этом мужчины чаще поддерживают их необходимость. Здесь также прослеживается взаимосвязь с доходами. Чем они выше, тем чаще респонденты видят потенциальную пользу от профсоюзов. 

В их полезности чаще уверены горожане старше 45 лет. 

Больше половины опрошенных (60%) считают, что профсоюзное движение в России находится в упадке. 27% говорят о кризисе организаций, и лишь 13% видят признаки подъема.

Ранее сообщалось, что нижегородская медсестра добилась выхода на пенсию на 13 лет раньше. В этом ей помог профсоюз. 

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Теги:
Опрос Профсоюз
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