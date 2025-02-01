Нижегородские медсестры через суд добились выплат почти на 1 млн рублей Общество

Медсестры из отделения реанимации одной из больниц Нижегородской области едва не лишились около миллиона рублей из-за ошибки в штатном расписании. Об этой истории рассказал главный редактор ИА "Стационар пресс" Алексей Никонов.

Дело в том, что одна неточность – замена названия должности с "медсестра палатная" на "медсестра постовая" – могла привести к тому, что трое медработников утратили бы возможность досрочно выйти на страховую пенсию по старости.

Как известно, стаж "день за два" начисляется именно палатным медсестрам, но из-за этой ошибки они могли потерять эту льготу.

Профсоюз работников здравоохранения встал на защиту интересов медработников и провел целых 18 судебных заседаний. Итоговое решение суда было принято в пользу медсестер, и пока оно не оспорено. Теперь им должны выплатить компенсацию в размере 980 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что профсоюз выявил ошибки в начислении зарплат медикам в нижегородской ЦРБ.