На благоустройство улицы Мичурина в Лыскове потратят 170 млн рублей. Об этом сообщается на сайте государственных закупок.
Заказчиком выступает городское МАУ "Благоустройство". Речь идет о проекте "Сделано в Лыскове". Подрядчик должен провести комплексное благоустройство улицы Мичурина от Лысковского Пивоваренного завода до переулка Грачева.
"Сделано в Лыскове" стал одним из победителей Всероссийского конкурса лучших проектов благоустройства малых городов и исторических поселений.
Проектом хотят показать гордость Лысково - его промышленность. По замыслу благоустройство улицы Мичурина позволит прикоснуться к тайнам производственного процесса разных заводов. Каждому предприятию планируется уделить отдельную локацию.
Ранее стало известно, что работы по благоустройству в рамках этого же проекта также пройдут в Урене и Навашине.
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