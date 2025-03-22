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Культура и отдых

На благоустройство улицы Мичурина в Лыскове потратят 170 млн рублей

23 марта 2025 16:57  [137] Культура и отдых

На благоустройство улицы Мичурина в Лыскове потратят 170 млн рублей. Об этом сообщается на сайте государственных закупок. 

Заказчиком выступает городское МАУ "Благоустройство".  Речь идет о проекте "Сделано в Лыскове". Подрядчик должен провести комплексное благоустройство улицы Мичурина от Лысковского Пивоваренного завода до переулка Грачева.

"Сделано в Лыскове" стал одним из победителей Всероссийского конкурса лучших проектов благоустройства малых городов и исторических поселений.

Проектом хотят показать гордость Лысково - его промышленность. По замыслу благоустройство улицы Мичурина позволит прикоснуться к тайнам производственного процесса разных заводов. Каждому предприятию планируется уделить отдельную локацию.

Ранее стало известно, что работы по благоустройству в рамках этого же проекта также пройдут в Урене и Навашине

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Теги:
Благоустройство Лысково
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