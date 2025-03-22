На благоустройство улицы Мичурина в Лыскове потратят 170 млн рублей Культура и отдых

На благоустройство улицы Мичурина в Лыскове потратят 170 млн рублей. Об этом сообщается на сайте государственных закупок.

Заказчиком выступает городское МАУ "Благоустройство". Речь идет о проекте "Сделано в Лыскове". Подрядчик должен провести комплексное благоустройство улицы Мичурина от Лысковского Пивоваренного завода до переулка Грачева.

"Сделано в Лыскове" стал одним из победителей Всероссийского конкурса лучших проектов благоустройства малых городов и исторических поселений.

Проектом хотят показать гордость Лысково - его промышленность. По замыслу благоустройство улицы Мичурина позволит прикоснуться к тайнам производственного процесса разных заводов. Каждому предприятию планируется уделить отдельную локацию.

Ранее стало известно, что работы по благоустройству в рамках этого же проекта также пройдут в Урене и Навашине.