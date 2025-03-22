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Нижегородец Алексей Макаров погиб на СВО

24 марта 2025 09:28  [159] Общество

В городе Бор Нижегородской области простятся с Алексеем Макаровым, погибшим в ходе проведения специальной военной операции. Об этом сообщается в соцсетях.

Алексею Макарову было 35 лет. В комментариях указано, что у него остались супруга и дочка.

Простится с борчанином можно будет 27 марта. В этот  день в 10 часов утра состоится отпевание в Кантауровском храме, а похороны пройдут на Сафроновском кладбище Борского округа.

Ранее в Дзержинске Нижегородской области простились с погибшим на СВО Алексеем Сусловым.

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Теги:
Борский г.о. Военные СВО
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