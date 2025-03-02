Жители Большеболдинского округа простились с Александром Суродиным

В Большеболдинском округе Нижегородской области состоялось прощание с Александром Суродиным, погибшим в ходе специальной военной операции. О его гибели сообщила глава местного самоуправления Алла Морозова.
По ее словам, земляки гордятся подвигом бойца, выражают благодарность его родителям за воспитание достойного сына, а супруге – за поддержку и верность.
Церемония прощания прошла 7 марта. В память об Александре Суродине его имя будет увековечено на Аллее героев СВО.
"В наших сердцах всегда останется память о добром и мудром человеке, который отдал свою жизнь ради нас", – подчеркнула Морозова.
Ранее стало известно о гибели на СВО Александра Тиселина из Арзамаса.
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