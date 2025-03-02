Пенсии работающих нижегородцев увеличат впервые за 8 лет
В Нижнем Новгороде ужесточат правила использования самокатов
В России начал действовать закон об эскроу-счетах для ИЖС
Нижегородцев предостерегли от продажи дебетовых карт
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
09 марта 2025 10:20  [94] Жители Большеболдинского округа простились с Александром Суродиным
09 марта 2025 09:52  [112] Три пары сыграли свадьбы на стадионе перед матчем "Пари НН" – "Краснодар"
09 марта 2025 09:19  [135] Нижегородский врач предупредила об опасности тренда на бритье лица у женщин
09 марта 2025 09:02  [224] Аэропорт Нижнего Новгорода приостанавливал работу из-за возможной атаки БПЛА
09 марта 2025 08:03  [194] Количество ДТП сократилось на 18,8% в Нижегородской области
09 марта 2025 07:14  [618] За год уровень терроризма в Нижегородской области вырос в 2 раза
08 марта 2025 16:50  [406] Нижегородцы требуют отказаться от строительства ЖК у Борского моста
08 марта 2025 16:30  [300] Надпись "8 марта" появится на телебашне Нижнего Новгорода
08 марта 2025 16:10  [610] Поликлинику построят в нижегородской Анкудиновке
08 марта 2025 15:26  [345] Андрей Гнеушев поздравил нижегородского ветерана со 100-летием
Общество

Жители Большеболдинского округа простились с Александром Суродиным

09 марта 2025 10:20  [94] Общество

В Большеболдинском округе Нижегородской области состоялось прощание с Александром Суродиным, погибшим в ходе специальной военной операции. О его гибели сообщила глава местного самоуправления Алла Морозова.  

По ее словам, земляки гордятся подвигом бойца, выражают благодарность его родителям за воспитание достойного сына, а супруге – за поддержку и верность.  

Церемония прощания прошла 7 марта. В память об Александре Суродине его имя будет увековечено на Аллее героев СВО.  

"В наших сердцах всегда останется память о добром и мудром человеке, который отдал свою жизнь ради нас", – подчеркнула Морозова.  

Ранее стало известно о гибели на СВО Александра Тиселина из Арзамаса.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Большебодинский муниципалитет Похороны СВО
Поделиться:
Новости по теме
03 марта 2025 08:48  [692] Арзамас простится с погибшим на СВО Алексеем Егорушкиным 3 марта
24 января 2025 15:23  [943] Прощание с погибшим на СВО Дмитрием Нагорновым прошло в Нижегородской области
20 января 2025 17:49  [978] Жители Сокольского простились с погибшим на СВО Станиславом Волковым
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
02 марта 2025 17:33Зима, прощай! Как нижегородцы отпраздновали Масленицу
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph