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Общество

В Арзамасе простятся с погибшим на СВО Александром Тиселиным

05 марта 2025 10:00  [114] Общество

В Арзамасе пройдут церемонии прощания с Александром Тиселиным, погибшим в ходе специальной военной операции. О трагической новости сообщили его родные в социальных сетях.  

Прощание с бойцом состоится 5 марта в зале на улице Володарского, рядом с Тихвинским кладбищем. Начало – в 19:00.  

На следующий день, 6 марта, с 10:30 до 11:20 пройдет прощальный час, затем в 11:30 состоится траурный митинг. Отпевание пройдет в полдень во Владимирской церкви.  

Похоронят Александра Тиселина на Троицком кладбище.  

Ранее в Нижнем Новгороде посмертно наградили погибшего на СВО Валерия Татаринова. Его семье вручили орден Мужества.

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Теги:
Военные Похороны СВО
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