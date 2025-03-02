В Арзамасе простятся с погибшим на СВО Александром Тиселиным

В Арзамасе пройдут церемонии прощания с Александром Тиселиным, погибшим в ходе специальной военной операции. О трагической новости сообщили его родные в социальных сетях.
Прощание с бойцом состоится 5 марта в зале на улице Володарского, рядом с Тихвинским кладбищем. Начало – в 19:00.
На следующий день, 6 марта, с 10:30 до 11:20 пройдет прощальный час, затем в 11:30 состоится траурный митинг. Отпевание пройдет в полдень во Владимирской церкви.
Похоронят Александра Тиселина на Троицком кладбище.
Ранее в Нижнем Новгороде посмертно наградили погибшего на СВО Валерия Татаринова. Его семье вручили орден Мужества.
Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+