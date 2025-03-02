В Арзамасе простятся с погибшим на СВО Александром Тиселиным Общество

В Арзамасе пройдут церемонии прощания с Александром Тиселиным, погибшим в ходе специальной военной операции. О трагической новости сообщили его родные в социальных сетях.

Прощание с бойцом состоится 5 марта в зале на улице Володарского, рядом с Тихвинским кладбищем. Начало – в 19:00.

На следующий день, 6 марта, с 10:30 до 11:20 пройдет прощальный час, затем в 11:30 состоится траурный митинг. Отпевание пройдет в полдень во Владимирской церкви.

Похоронят Александра Тиселина на Троицком кладбище.

Ранее в Нижнем Новгороде посмертно наградили погибшего на СВО Валерия Татаринова. Его семье вручили орден Мужества.