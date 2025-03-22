Аферисты рассылают в Telegram приглашения на омолаживающие процедуры Происшествия

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Злоумышленники начали отправлять в Telegram сообщения, содержащие фишинговые ссылки, с целью заманить женщин на якобы омолаживающие процедуры. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на сведения УБК МВД России.

В таких сообщениях содержится обещание "бесплатной процедуры" и, разумеется, предупреждение, что осталось "только два места".

В ведомстве настоятельно рекомендуют женщинам не поддаваться на уловки мошенников и ни в коем случае не переходить по таким ссылкам.

Кроме того, в МВД напомнили, что всегда необходимо проверять наличие лицензий и отзывы о компаниях, предоставляющих подобные услуги.

Напомним, что мошенники разработали новую схему обмана россиян, ищущих работу. Через фишинговый сайт им предлагается заполнить резюме на вакансии с высокими зарплатами. После запрашиваемой авторизации жертвы через Telegram мошенники получат доступ к его аккаунту и контактам.