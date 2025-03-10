Мошенники придумали новую схему угона Telegram-аккаунтов у ищущих работу россиян Происшествия

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Мошенники разработали новую схему обмана россиян, ищущих работу. За три недели они похитили со счетов россиян 5,92 миллиона рублей. Об этом сообщил телеканал "360".

Мошенники сначала пытаются завладеть аккаунтами пользователей Telegram через фишинговый сайт, предлагая заполнить резюме на вакансии с высокими зарплатами. Тем, кто откликается на такие объявления, присылают ссылку на фишинговый сайт, где нужно заполнить резюме. После заполнения формы, предлагается пройти авторизацию через Telegram.

Затем появляется поле, где нужно ввести номер телефона. После этого необходимо ввести код, который придёт в SMS от Telegram. Если человек выполнит эти действия, мошенники получат доступ к его аккаунту и контактам.

После этого они рассылают по списку контактов своей жертвы сообщения с предложением пройти оплачиваемый опрос от "Единой России", а к загружаемому бланку "прикреплён" Android-троян. При установке трояна мошенники получают доступ к банковским счетам.

А вот для пользователей iOS установка приложения невозможна, поэтому им предлагают пройти опрос и заполнить фишинговую форму.

Согласно информации, схема начала использоваться с 20 февраля, за три недели обманули 770 человек, средний ущерб составил 7,6 тысячи рублей.