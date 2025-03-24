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Спорт

Скорость, лед и адреналин: как прошел Кубок мира по айс-кроссу в Нижнем Новгороде

24 марта 2025 12:54  [154] Спорт

Вчера, 23 марта, в Нижнем Новгороде состоялся этап открытого Кубка мира по скоростному спуску на коньках PARI ICE CROSS (0+). Соревнования прошли на уникальной трассе, построенной прямо на Чкаловской лестнице.  

За звание лучших боролись 120 спортсменов из России, Белоруссии, Франции и Польши. В гонках участвовали как профессионалы, так и юниоры, а также команды. Нижегородские спортсмены выступили наравне с зарубежными соперниками, преодолевая 270-метровую ледяную дистанцию с перепадом высот 33 метра.  

Проведение этапа в юбилейный год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне стало символичным. Оно напомнило о роли нижегородцев в истории страны, привлекло внимание к Чкаловской лестнице и собрало зрителей не только из России, но и из других стран.  

Как это было — в нашем фоторепортаже. 

Фото: Александр Воложанин

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Кубок мира по айс-кроссу в Нижнем
Кубок мира по айс-кроссу в Нижнем
Кубок мира по айс-кроссу в Нижнем
Кубок мира по айс-кроссу в Нижнем
Кубок мира по айс-кроссу в Нижнем
Кубок мира по айс-кроссу в Нижнем
Кубок мира по айс-кроссу в Нижнем
Кубок мира по айс-кроссу в Нижнем
Кубок мира по айс-кроссу в Нижнем
Кубок мира по айс-кроссу в Нижнем
Кубок мира по айс-кроссу в Нижнем
Кубок мира по айс-кроссу в Нижнем
Кубок мира по айс-кроссу в Нижнем
Кубок мира по айс-кроссу в Нижнем
Кубок мира по айс-кроссу в Нижнем

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Теги:
Конькобежный спорт Соревнования
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Фоторепортажи
Скорость, лед и адреналин: как прошел Кубок мира по айс-кроссу в Нижнем Новгороде
24 марта 2025 12:54Скорость, лед и адреналин: как прошел Кубок мира по айс-кроссу в Нижнем Новгороде
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