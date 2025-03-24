Избрание четырех новых депутатов нижегородской думы потребует 22 млн рублей

Фото:
Избрание четырех новых депутатов думы Нижнего Новгорода дополнительно обойдется бюджету в 22,3 млн рублей. Это следует из экономического обоснования проекта закона об объединении Нижнего Новгорода и Кстова. Документ имеется в распоряжении НИА "Нижний Новгород".
В частности, из документации следует, что проведение выборов в новый состав думы Нижнего Новгорода потребует финансирования из средств облбюджета на материально-техническое обеспечение процесса волеизъявления.
Дополнительные средства на выборы 39 депутатов (в состав думы добавляется 4 депутата из Кстовского округа), с учетом уже запланированных 277,66 млн рублей, подчеркивают растущие финансовые нагрузки на бюджет города.
На заседании комитета по госвласти и МСУ 24 марта депутаты Заксобрания, в том числе, отметили, что слияние Нижнего Новгорода и Кстовского округа требует более тщательного обсуждения. Речь идет о распределении налоговых ресурсов и эффективному использованию бюджетных средств.
Ранее сообщалось, что выборы в думу Нижнего Новгорода должны пройти в 2025 году.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+