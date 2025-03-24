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Политика

Избрание четырех новых депутатов нижегородской думы потребует 22 млн рублей

24 марта 2025 13:39  [60] Политика

Фото: Кира Мишина

НИА "Нижний Новгород" - Сергей Бишлетов

Избрание четырех новых депутатов думы Нижнего Новгорода дополнительно обойдется бюджету в 22,3 млн рублей. Это следует из экономического обоснования проекта закона об объединении Нижнего Новгорода и Кстова. Документ имеется в распоряжении НИА "Нижний Новгород".

В частности, из документации следует, что проведение выборов в новый состав думы Нижнего Новгорода потребует финансирования из средств облбюджета на материально-техническое обеспечение процесса волеизъявления.

Дополнительные средства на выборы 39 депутатов (в состав думы добавляется 4 депутата из Кстовского округа), с учетом уже запланированных 277,66 млн рублей, подчеркивают растущие финансовые нагрузки на бюджет города.

На заседании комитета по госвласти и МСУ 24 марта депутаты Заксобрания, в том числе, отметили, что слияние Нижнего Новгорода и Кстовского округа требует более тщательного обсуждения. Речь идет о распределении налоговых ресурсов и эффективному использованию бюджетных средств.

Ранее сообщалось, что выборы в думу Нижнего Новгорода должны пройти в 2025 году.

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Теги:
Выборы Гордума
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