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Политика

Сергей Судьин: "Выборы в городской парламент - процесс чрезвычайно ответственный"

30 января 2025 16:21  [88] Политика

В единый день голосования – 14 сентября 2025 года в нашем городе пройдут выборы в городскую думу Нижнего Новгорода восьмого созыва. Действующий состав думы состоит из 35 депутатов. Тут есть как ветераны, занимающие кресла депутатов более 15 лет, так и политики, карьера которых началась в совсем недавно. Ярким примером является Евгений Чинцов – участник программы "Время героев", который был избран депутатом и сразу же председателем городской думы Нижнего Новгорода в 2024 году.

Сергей Судьин, д.соц.н., профессор, заведующий кафедрой общей социологии и социальной работы ННГУ им. Н.И. Лобачевского:

"Выборы в городской парламент - процесс чрезвычайно ответственный в силу роли представительной власти в политической и социальной жизни общества, некогда точно отраженной в латинской поговорке про "глас народа". Народное представительство у нас всегда было больше представительным, чем народным, что объяснялось необходимостью быть рядом с властью: бизнес-процессами и финансовыми потоками надо управлять, а если не получается, то хотя бы как-то контролировать или просто держать руку на пульсе. Плюс еще много чего. Наверное.

Я застал времена достаточно агрессивных избирательных кампаний в гордуму, требовавших серьезных замеров динамики общественного мнения на участках, нехилого креатива при формировании агитационных мероприятий и даже патрулирования улиц в день голосования с целью пресечения попыток лжеагитации со стороны конкурентов, грозящих аннулированием результатов выборов. И такое было, честное слово! Десять лет назад. Не помню, чтобы потом повторялось нечто подобное. И это симптоматично.

Отсутствие серьезной политической конкуренции, однообразие политических программ, общее понимание стоящих перед страной проблем и путей их решения не располагает к дискуссиям. Поэтому, никаких баталий не жду. Более того, уверен, что они уже прошли без участия основной массы избирателей. Изменения, конечно же, ожидаются, но они не будут революционными. Например, тренд на вовлечение ветеранов и участников СВО в принятие важных политических решений будет заметен и тут.

При этом, перед новой думой будут стоять достаточно серьезные задачи. Включение Кстовского округа в черту Нижнего Новгорода, инициативы по реконфигурации Нижегородского района - это только очевидные моменты, а сколько еще всего? Свою часть ответственности должны осознавать и жители города - от их электоральной активности - традиционно крайне низкой на выборах такого уровня - кое-что, все же зависит".

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Теги:
Выборы Гордума Сергей Судьин
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