Две школы Нижнего Новгорода готовят к капитальному ремонту Общество

Фото: Александр Воложанин

В 2025 году капремонт проведут в двух школах Нижнего Новгорода, сообщает Newsroom24 со ссылкой на городской депстрой.

Так, школа №47 на проспекте Гагарина временно закроется на реконструкцию. Ученикам еще в начале года сообщили, что часть классов переведут в новое здание в ЖК "Зенит", которое планируют открыть в этом году. В департаменте уточнили, что в рамках госпрограммы "Капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области" в школе обновят фасад и кровлю. Остальных учащихся перераспределят по другим школам Советского района, но конкретные учебные заведения пока не названы.

Кроме того, капитальный ремонт ждет школу №129 в Автозаводском районе. Здесь планируется заменить окна и обновить фасад здания.

Заказчиком работ выступает МКУ "Главное управление по капитальному строительству города Нижнего Новгорода". Сейчас идет подготовка к проведению закупочных процедур, которые определят подрядчиков.

Ранее сообщалось, что частную школу в Нижнем Новгороде заставили разорвать связи с иностранными организациями.