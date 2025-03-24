Две школы Нижнего Новгорода готовят к капитальному ремонту

Фото:
В 2025 году капремонт проведут в двух школах Нижнего Новгорода, сообщает Newsroom24 со ссылкой на городской депстрой.
Так, школа №47 на проспекте Гагарина временно закроется на реконструкцию. Ученикам еще в начале года сообщили, что часть классов переведут в новое здание в ЖК "Зенит", которое планируют открыть в этом году. В департаменте уточнили, что в рамках госпрограммы "Капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области" в школе обновят фасад и кровлю. Остальных учащихся перераспределят по другим школам Советского района, но конкретные учебные заведения пока не названы.
Кроме того, капитальный ремонт ждет школу №129 в Автозаводском районе. Здесь планируется заменить окна и обновить фасад здания.
Заказчиком работ выступает МКУ "Главное управление по капитальному строительству города Нижнего Новгорода". Сейчас идет подготовка к проведению закупочных процедур, которые определят подрядчиков.
Ранее сообщалось, что частную школу в Нижнем Новгороде заставили разорвать связи с иностранными организациями.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+