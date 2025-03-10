Общежитие ННГАСУ в Нижнем Новгороде отремонтируют за 152 млн рублей Экономика

Фото: Александр Воложанин

Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет ищет подрядчика для капитального ремонта общежития №2. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Отмечается, что здание расположено в Приокском районе в Корейском переулке. Помимо отделочный работ, подрядчик должен будет заменить сантехнику, двери и другие работы.

На капремонт вуз планирует потратить 152,4 млн рублей. Заявки принимаются до 3 апреля. Работы должны быть завершены до 1 декабря 2025 года.

Ранее сообщалось, что ННГАСУ открыл лабораторию по изучению систем отопления.