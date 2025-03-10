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Экономика

Общежитие ННГАСУ в Нижнем Новгороде отремонтируют за 152 млн рублей

19 марта 2025 13:43  [57] Экономика

Фото: Александр Воложанин

Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет ищет подрядчика для капитального ремонта общежития №2. Об этом сообщается на сайте госзакупок. 

Отмечается, что здание расположено в Приокском районе в Корейском переулке. Помимо отделочный работ, подрядчик должен будет заменить сантехнику, двери и другие работы. 

На капремонт вуз планирует потратить 152,4 млн рублей. Заявки принимаются до 3 апреля. Работы должны быть завершены до 1 декабря 2025 года. 

Ранее сообщалось, что ННГАСУ открыл лабораторию по изучению систем отопления. 

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Теги:
Госзакупки ННГАСУ Ремонт
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