Нижегородцев предостерегли от продажи дебетовых карт
Пенсии работающих нижегородцев увеличат впервые за 8 лет
В России начал действовать закон об эскроу-счетах для ИЖС
В Нижнем Новгороде ужесточат правила использования самокатов
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
15 марта 2025 07:00  [139] Госэкспертиза одобрила проект школы на 1100 мест в Нижнем Новгороде
14 марта 2025 20:45  [264] Порядок подачи обращений граждан изменят в Нижегородской области
14 марта 2025 20:18  [254] В поликлинике Дзержинска завершили первый этап капремонта и готовятся к следующему
14 марта 2025 20:00  [247] Нижегородская область расширяет сотрудничество в сфере туризма с Крымом и Ставропольем
14 марта 2025 19:43  [247] Российские отели получили сертификаты Pet-friendly
14 марта 2025 19:21  [261] Песни о женщинах зазвучат вместо звонков в нижегородских школах
14 марта 2025 19:09  [262] Нижегородцев предупредили о введении одностороннего движения около планетария
14 марта 2025 19:00  [222] Евгений Люлин: "Для поддержки отрасли беспилотной авиации необходимо консолидировать усилия регионов и федерации"
14 марта 2025 18:49  [261] Подростки перепутали Вечный огонь с велодромом на Бору
14 марта 2025 18:30  [221] Исторические корпуса мастерских выксунского завода восстановят
Общество

Госэкспертиза одобрила проект школы на 1100 мест в Нижнем Новгороде

15 марта 2025 07:00  [139] Общество

Проект строительства школы в микрорайоне Мончегорском Нижнего Новгорода прошел госэкспертизу. Об этом сообщается в ЕГРЗ.

Здание построят на улице Космической (возле домов 24 и 32). Школа будет рассчитана на 1100 мест.

Школу планировали построить еще в 2024 году, но, как известно из открытых источников, проект два раза не мог пройти госэкспертизу. 

Ранее сообщалось, что школа будет 3-4 этажной, разделена на три условные зоны для учащихся разных возрастов, с пищеблоком на 558 человек, библиотекой с читальным залом, спортивными залами.

Также стало известно, что детский сад и школу построят на Мещере до 2029 года. 

У НИА «Нижний Новгород» есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Автозаводский район Строительство Школы
Поделиться:
Новости по теме
09 марта 2025 14:07  [594] Строительство филиала поликлиники №30 в Новопокровском хотят завершить к ноябрю
26 февраля 2025 16:49  [694] Новый ЖК с детсадом, школой и поликлиникой построят у Карповской церкви
24 февраля 2025 12:35  [768] Три детсада за 1,5 млрд рублей построят в Нижнем Новгороде
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
10 марта 2025 10:36Весна в "Лимпопо": как просыпается зоопарк
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph