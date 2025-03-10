Госэкспертиза одобрила проект школы на 1100 мест в Нижнем Новгороде Общество

Проект строительства школы в микрорайоне Мончегорском Нижнего Новгорода прошел госэкспертизу. Об этом сообщается в ЕГРЗ.

Здание построят на улице Космической (возле домов 24 и 32). Школа будет рассчитана на 1100 мест.

Школу планировали построить еще в 2024 году, но, как известно из открытых источников, проект два раза не мог пройти госэкспертизу.

Ранее сообщалось, что школа будет 3-4 этажной, разделена на три условные зоны для учащихся разных возрастов, с пищеблоком на 558 человек, библиотекой с читальным залом, спортивными залами.

Также стало известно, что детский сад и школу построят на Мещере до 2029 года.