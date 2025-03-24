Возобновляются рейсы из Нижнего Новгорода в Анталью Культура и отдых

С конца апреля из Международного аэропорта Нижнего Новгорода имени В.П. Чкалова снова начнут выполняться рейсы в Анталью.

Авиасообщение с популярным курортом Турции будет обслуживаться тремя авиакомпаниями. С 26 апреля рейсы начнут выполнять "Аэрофлот" и "Уральские авиалинии", а с 29 апреля к ним присоединится авиакомпания AZUR air.

"Аэрофлот" будет обслуживать регулярные рейсы, а другие перевозчики – рейсы в рамках пакетных туристических поездок.

Рейсы в Анталью будут выполняться на протяжении всего весенне-летнего сезона, до конца октября.

Напомним, в апреле нижегородцам предлагают 81 чартерный рейс.