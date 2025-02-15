Red Wings добавляет второй рейс из Нижнего Новгорода в Ереван Общество

Авиакомпания Red Wings расширяет частоту полетов в столицу Армении. Если сейчас рейсы из международного аэропорта Нижнего Новгорода имени В.П. Чкалова выполняются раз в неделю — по воскресеньям, то с 1 апреля добавится еще один вылет.

Как сообщили в пресс-службе воздушной гавани, новый рейс будет отправляться по вторникам в 22:30, а прибытие в Ереван запланировано на 03:05 среды. Перелеты будут осуществляться на самолетах SuperJet-100, рассчитанных на 100 пассажиров.

Помимо Red Wings, в осенне-зимнем расписании полеты из Нижнего Новгорода в Ереван выполняет авиакомпания "Ширак Авиа" — ее рейсы доступны по четвергам.