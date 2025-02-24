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Общество

Red Wings запускает рейсы из Нижнего Новгорода в Батуми и Тбилиси

26 февраля 2025 14:50  [118] Общество

Авиакомпания Red Wings открывает регулярные рейсы из Нижнего Новгорода в Грузию. Самолеты SSJ-100 будут летать в Батуми и Тбилиси, сообщили в пресс-службе Международного аэропорта имени В.П. Чкалова.  

В Батуми первый рейс запланирован на 26 апреля. Полеты будут выполняться по субботам, а с 28 мая – еще и по средам (вылет в 22:30). В Тбилиси рейсы стартуют с 29 апреля, вылеты – по вторникам в 16:40, а с 6 июня добавится еще и пятничный рейс в 8:10.  

На данный момент Red Wings уже выполняет рейсы из Нижнего Новгорода в Екатеринбург, Самару и Ереван.

Ранее сообщалось, что FlyDubai может запустить рейсы из Нижнего Новгорода в Дубай до конца года.

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Теги:
Авиакомпания Авиаперевозки Аэропорт
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