Мэрия передаст квартиру в Доме Муратова нижегородскому минимущества

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Нижегородская мэрия передаст бывшую коммунальную квартиру в Доме Муратова в пользование минимущества. Об этом стало известно на заседании постоянной комиссии гордумы по имуществу и земельным отношениям, передает корреспондент НИА "Нижний Новгород".
Исполняющая обязанности председателя комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации Евгения Левашова отметила, что речь идет о помещении площадью 98 кв. метров в доме №13А по улице Сергиевской.
По ее словам, поступило обращение от министерства имущественных отношений Нижегородской области.
"Цель предоставления объекта в безвозмездное пользование министерства на 11 месяцев - сохранение объекта культурного наследия "Жилой дом Муратова" 1912 года постройки", - сказала она и добавила, что одна из двух квартир уже находится в госсобственности.
Ранее сообщалось, что Дом Муратова планируется изъять для реконструкции. В ноябре 2017 года здание включили в перечень домов, подлежащих сносу/ реконструкции.
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