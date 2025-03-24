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Культура и отдых

Мэрия передаст квартиру в Доме Муратова нижегородскому минимущества

25 марта 2025 09:16  [85] Культура и отдых

Фото: Яндекс Карты

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

Нижегородская мэрия передаст бывшую коммунальную квартиру в Доме Муратова в пользование минимущества. Об этом стало известно на заседании постоянной комиссии гордумы по имуществу и земельным отношениям, передает корреспондент НИА "Нижний Новгород". 

Исполняющая обязанности председателя комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации Евгения Левашова отметила, что речь идет о помещении площадью 98 кв. метров в доме №13А по улице Сергиевской. 

По ее словам, поступило обращение от министерства имущественных отношений Нижегородской области.

"Цель предоставления объекта в безвозмездное пользование министерства на 11 месяцев - сохранение объекта культурного наследия "Жилой дом Муратова" 1912 года постройки", - сказала она и добавила, что одна из двух квартир уже находится в госсобственности. 

Ранее сообщалось, что Дом Муратова планируется изъять для реконструкции. В ноябре 2017 года здание включили в перечень домов, подлежащих сносу/ реконструкции.

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Теги:
Гордума ОКН Реконструкция
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