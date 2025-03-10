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Культура и отдых

Еще 23 нижегородских ОКН внесли в госреестр

21 марта 2025 09:00  [57] Культура и отдых

Фото: Александр Воложанин

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

В 2021-2024 годах в единый госреестр памятников истории и культуры народов РФ внесли 23 новых объекта, расположенных в Нижнем Новгороде. Как передает корреспондент НИА "Нижний Новгород", об этом на заседании постоянной комиссии думы по социальной политике сообщил заместитель руководителя управления госохраны объектов культурного наследия Нижегородской области Игорь Петров. 

Из 881 объектов ОКН, расположенных на территории Нижнего Новгорода, 94 имеют статус федерального значения, 786 - регионального и один - муниципального. 

Игорь Петров напомнил, что по закону бремя содержания ОКН лежит на их собственниках. К муниципальной собственности относится 89 объектов. 

Кроме того, объектами культурного наследия признаны 146 многоквартирных домов в столице Приволжья. В УГООКН региона признают, что ремонт таких домов является наиболее сложной проблемой.

"В Нижегородской области нашли такой путь решения — это ремонт общего имущества ОКН за счет субсидирования из областного бюджета. Эта практика получила распространение в других субъектах РФ, но мы были первые", - отметил Игорь Петров. 

За последние три года за счет таких субсидий в областном центре были отремонтированы фасады и крыши на 47 ОКН в МКД.

Также к сохранению и восстановлению ОКН в Нижнем Новгороде привлекаются частные инвестиции через механизм приватизации. За пять лет 19 объектов приобрели новых владельцев. Они обязаны в течение трех лет привести ОКН в соответствующий вид, иначе лишатся права собственности на объект.

Для таких инвесторов предусмотрены поощрительные механизмы в региональном стандарте по сохранению историко-культурного наследия. Например, это компенсация банковской ставки, если берется целевой кредит, компенсация выполненных работ - до 70 процентов инвестор может получить из облбюджета.

Ранее сообщалось, что Нижний Новгород готовится к восстановлению Триумфальной арки к 2026 году.

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Теги:
Гордума ОКН Реставрация
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