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Культура и отдых

Подрядчик займется фасадом Литературного музея Горького в апреле

20 марта 2025 17:24  [73] Культура и отдых

Фото: Александр Воложанин

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

Работы по устройству фасада и благоустройству территории Литературного музея Максима Горького в Нижнем Новгороде планируют начать в апреле. Об этом стало известно на заседании постоянной комиссии городской думы по социальной политике, сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород". 

О ходе реставрации объекта культурного наследия "Дом В.М. Бурмистровой с интерьером", где расположен музей, депутатам рассказала директор департамента строительства и капитального ремонта администрации Татьяна Гераськина. Она напомнила, что в декабре 2023 года с генподрядной организацией ООО "Гемера" заключен комплексный контракт на выполнение работ по подготовке проектной документации и выполнения ремонтных и реставрационных работ. 

На сегодня проведено обследование конструктива здания, разработана и согласована проектная документация, начаты ремонтные работы. 

"Общая техническая готовность составляет более 63%. В том числе реставрационные работы по лепнине — 93%, реставрационные работы черновых полов — 75%, дубовых дверей — 75%, дубовых панелей стен помещений малого дубового зала — 65%, стен — более 80%, установка оконных переплетов наружной ветки — 60%, электромонтажные работы выполнены более чем на 90%, по мрамору — примерно на 70%", — сказала она. 

По словам директора департамента, все работы ведутся в соответствии с графиком, без нарушений. 

Гераськина добавила, что гобелены находятся во Всероссийском научном художественно-реставрационном центре, где с ними работают специалисты. 

Ранее сообщалось, что в 2025 году на реставрацию музея направят дополнительные 91,1 млн рублей. Также НИА "Нижний Новгород" рассказывал, как именно реставрируют объект культурного наследия. 

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Теги:
Гордума ОКН Реставрация
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