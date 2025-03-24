Аллергологи предупредили нижегородцев о высоком содержании пыльцы в воздухе

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Высокую концентрацию пыльцы в воздухе Нижнего Новгорода зафиксировали аллергологи Нижегородской областной детской больницы. Как сообщается в телеграм-канале медучреждения, это связано с ранним приходом весны. Уже идет пыление ольхи и орешника, через 10-15 дней оно начнется у березы.
В больнице отмечают, что на основании информации о содержании пыльцы нижегородцы могут ежедневно корректировать терапию, планировать распорядок дел на предстоящий день, предположить причинно-значимый аллерген и своевременно запастись противоаллергическими препаратами.
Детский врач-аллерголог Николай Ефимов советует нижегородцам, страдающим поллинозом и чувствительным к данной группе аллергенов, не выезжать за город, а также в парковые зоны.
При появлении симптомов аллергии рекомендуется принимать антигистаминные препараты, глазные капли, назальные спреи. Для их подбора лучше обратиться к врачу.
Также необходимо в этот сезон придерживаться гипоаллергенной диеты, так как возможна перекрестная пищевая аллергия. Не рекомендуется употреблять орехи, косточковые фрукты (яблоки), морковь, петрушку, сельдерей.
Ранее сообщалось, что эпидемия гриппа завершается в Нижегородской области.
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