По каким схемам мошенники разводят нижегородцев на деньги
Проект канатки через Оку в Нижнем прошел госэкспертизу
Когда в Нижнем Новгороде отключат отопление
Где в Нижнем Новгороде запрещены электросамокаты
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
24 марта 2025 19:45  [32] Нижегородская область вошла в топ-10 направлений для путешествий в апреле
24 марта 2025 19:15  [94] Дзержинск простится с погибшим на СВО Егором Лебедевым 28 марта
24 марта 2025 19:10  [93] Нижегородцам облегчили подачу заявлений в первые классы через "Госуслуги"
24 марта 2025 18:25  [118] Аллергологи предупредили нижегородцев о высоком содержании пыльцы в воздухе
24 марта 2025 18:15  [110] Нижегородцы могут заранее заполнить "черновики" заявлений о приеме детей в первый класс на "Госуслугах"
24 марта 2025 17:21  [142] Дополнительные "дачные" электрички назначены в Нижегородской области
24 марта 2025 17:10  [131] НРО партии "Единая Россия" доставила очередную партию гумгруза на Донбасс
24 марта 2025 17:07  [142] Крупнейшая в этом году незаконная рубка леса пресечена под Балахной
24 марта 2025 16:56  [169] 44 квартиры передадут детям-сиротам в Нижнем Новгороде
24 марта 2025 16:30  [172] Конкурс по ремонту бомбоубежища в Сормове объявили повторно
Общество

Аллергологи предупредили нижегородцев о высоком содержании пыльцы в воздухе

24 марта 2025 18:25  [118] Общество

Фото: Александр Воложанин

Высокую концентрацию пыльцы в воздухе Нижнего Новгорода зафиксировали аллергологи Нижегородской областной детской больницы. Как сообщается в телеграм-канале медучреждения, это связано с ранним приходом весны. Уже идет пыление ольхи и орешника, через 10-15 дней оно начнется у березы.

В больнице отмечают, что на основании информации о содержании пыльцы нижегородцы могут ежедневно корректировать терапию, планировать распорядок дел на предстоящий день, предположить причинно-значимый аллерген и своевременно запастись противоаллергическими препаратами.

Детский врач-аллерголог Николай Ефимов советует нижегородцам, страдающим поллинозом и чувствительным к данной группе аллергенов, не выезжать за город, а также в парковые зоны. 

При появлении симптомов аллергии рекомендуется принимать антигистаминные препараты, глазные капли, назальные спреи. Для их подбора лучше обратиться к врачу. 

Также необходимо в этот сезон придерживаться гипоаллергенной диеты, так как возможна перекрестная пищевая аллергия. Не рекомендуется употреблять орехи, косточковые фрукты (яблоки), морковь, петрушку, сельдерей.

Ранее сообщалось, что эпидемия гриппа завершается в Нижегородской области.

 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Врачи Здоровье Медицина и здоровье
Поделиться:
Новости по теме
24 марта 2025 12:28  [260] Туберкулез нашли у 529 жителей Нижегородской области
21 марта 2025 14:59  [657] Нижегородские врачи удалили гигантскую кисту, угрожавшую сердцу пациента
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Скорость, лед и адреналин: как прошел Кубок мира по айс-кроссу в Нижнем Новгороде
24 марта 2025 12:54Скорость, лед и адреналин: как прошел Кубок мира по айс-кроссу в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph