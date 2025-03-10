Нижегородские врачи удалили гигантскую кисту, угрожавшую сердцу пациента Общество

Фото: ГКБ №5

В горбольнице №5 Нижнего Новгорода успешно прооперировали пациента с огромной кистой средостения. Опухолевидное образование, превышающее 10 см в диаметре, оказывало давление на дыхательные пути и пищевод, создавая риск для сердца. Об этом сообщили в медицинском учреждении.

Сам мужчина не знал о патологии — опасную кисту выявили случайно, во время флюорографии в рамках диспансеризации. Для уточнения диагноза его направили в больницу, где специалисты определили вид новообразования.

Как пояснил главный врач ГКБ №5 Николай Родин, если бы киста начала увеличиваться, она могла бы значительно сдавливать дыхательные пути, а в случае инфицирования стала бы угрозой для всего организма.

Операцию провели в отделении торакальной хирургии. По словам заведующего Дмитрия Фурзикова, медики выбрали малоинвазивный эндоскопический метод. Через небольшой прокол в грудной клетке они удалили кисту, предварительно выкачав ее содержимое. Такой подход позволил избежать полостной операции, снизить риски и ускорить восстановление пациента.

Через час после вмешательства мужчина уже самостоятельно встал с постели, а вскоре его выпишут домой.

В минздраве Нижегородской области напомнили о важности профилактических медосмотров. Диспансеризация помогает выявлять скрытые заболевания на ранних стадиях, вовремя начинать лечение и сохранять здоровье. Процедуру можно пройти бесплатно в поликлинике по месту жительства или записавшись через Госуслуги.