Проект канатки через Оку в Нижнем прошел госэкспертизу
Когда в Нижнем Новгороде отключат отопление
По каким схемам мошенники разводят нижегородцев на деньги
Где в Нижнем Новгороде запрещены электросамокаты
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
24 марта 2025 19:45  [9] Нижегородская область вошла в топ-10 направлений для путешествий в апреле
24 марта 2025 19:15  [88] Дзержинск простится с погибшим на СВО Егором Лебедевым 28 марта
24 марта 2025 19:10  [88] Нижегородцам облегчили подачу заявлений в первые классы через "Госуслуги"
24 марта 2025 18:25  [117] Аллергологи предупредили нижегородцев о высоком содержании пыльцы в воздухе
24 марта 2025 18:15  [109] Нижегородцы могут заранее заполнить "черновики" заявлений о приеме детей в первый класс на "Госуслугах"
24 марта 2025 17:21  [141] Дополнительные "дачные" электрички назначены в Нижегородской области
24 марта 2025 17:10  [128] НРО партии "Единая Россия" доставила очередную партию гумгруза на Донбасс
24 марта 2025 17:07  [141] Крупнейшая в этом году незаконная рубка леса пресечена под Балахной
24 марта 2025 16:56  [165] 44 квартиры передадут детям-сиротам в Нижнем Новгороде
24 марта 2025 16:30  [169] Конкурс по ремонту бомбоубежища в Сормове объявили повторно
Общество

Дзержинск простится с погибшим на СВО Егором Лебедевым 28 марта

24 марта 2025 19:15  [88] Общество
Дзержинск простится с погибшим на СВО Егором Лебедевым 28 марта

Фото: Анастасия Назарова

В Дзержинске состоится прощание с Егором Лебедевым, погибшим в ходе специальной военной операции. О его смерти сообщил блогер Алексей Алексеев в своем Telegram-канале.  

По имеющейся информации, военнослужащий погиб 8 февраля во время выполнения боевого задания. Ему было 22 года.  

Церемония прощания пройдет 28 марта в траурном зале на Октябрьской улице, 15А. 

Ранее сообщалось, что на СВО погибли житель Бора Алексей Макаров и Александр Суслов из Дзержинска.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Похороны СВО Смертность
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Скорость, лед и адреналин: как прошел Кубок мира по айс-кроссу в Нижнем Новгороде
24 марта 2025 12:54Скорость, лед и адреналин: как прошел Кубок мира по айс-кроссу в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph