Дзержинск простится с погибшим на СВО Егором Лебедевым 28 марта Общество

Фото: Анастасия Назарова

В Дзержинске состоится прощание с Егором Лебедевым, погибшим в ходе специальной военной операции. О его смерти сообщил блогер Алексей Алексеев в своем Telegram-канале.

По имеющейся информации, военнослужащий погиб 8 февраля во время выполнения боевого задания. Ему было 22 года.

Церемония прощания пройдет 28 марта в траурном зале на Октябрьской улице, 15А.

Ранее сообщалось, что на СВО погибли житель Бора Алексей Макаров и Александр Суслов из Дзержинска.