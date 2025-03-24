Дзержинск простится с погибшим на СВО Егором Лебедевым 28 марта

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В Дзержинске состоится прощание с Егором Лебедевым, погибшим в ходе специальной военной операции. О его смерти сообщил блогер Алексей Алексеев в своем Telegram-канале.
По имеющейся информации, военнослужащий погиб 8 февраля во время выполнения боевого задания. Ему было 22 года.
Церемония прощания пройдет 28 марта в траурном зале на Октябрьской улице, 15А.
Ранее сообщалось, что на СВО погибли житель Бора Алексей Макаров и Александр Суслов из Дзержинска.
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