Магазин Castorama уходит из Нижнего Новгорода Экономика

В Нижнем Новгороде прекращает работу магазин стройматериалов Castorama. Сегодня, 24 марта, последний день его работы в ТРЦ "Седьмое небо", сообщили НИА "Нижний Новгород" в самом магазине.

Напомним, что магазин французской сети открылся на улице Бетанкура в декабре 2009 года. Как выяснилось, на его месте 25 марта откроется "Максидом".

Ранее сообщалось о возможном закрытии магазинов сети "Светофор" в Нижнем Новгороде. Однако слухи впоследствии не подтвердились.

Также мы рассказывали о вероятном закрытии нижегородских магазинов "Бристоль" и "Красное и Белое".