Магазин Castorama уходит из Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде прекращает работу магазин стройматериалов Castorama. Сегодня, 24 марта, последний день его работы в ТРЦ "Седьмое небо", сообщили НИА "Нижний Новгород" в самом магазине.
Напомним, что магазин французской сети открылся на улице Бетанкура в декабре 2009 года. Как выяснилось, на его месте 25 марта откроется "Максидом".
Ранее сообщалось о возможном закрытии магазинов сети "Светофор" в Нижнем Новгороде. Однако слухи впоследствии не подтвердились.
Также мы рассказывали о вероятном закрытии нижегородских магазинов "Бристоль" и "Красное и Белое".
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