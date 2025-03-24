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Экономика

Магазин Castorama уходит из Нижнего Новгорода

24 марта 2025 19:25  [108] Экономика
Магазин Castorama уходит из Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде прекращает работу магазин стройматериалов Castorama. Сегодня, 24 марта, последний день его работы в ТРЦ "Седьмое небо", сообщили НИА "Нижний Новгород" в самом магазине. 

Напомним, что магазин французской сети открылся на улице Бетанкура в декабре 2009 года. Как выяснилось, на его месте 25 марта откроется "Максидом". 

Ранее сообщалось о возможном закрытии магазинов сети "Светофор" в Нижнем Новгороде. Однако слухи впоследствии не подтвердились

Также мы рассказывали о вероятном закрытии нижегородских магазинов "Бристоль" и "Красное и Белое".

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Теги:
бизнес Торговля
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