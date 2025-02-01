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Общество

Закрытие магазинов "Светофор" в Нижегородской области не планируется

04 февраля 2025 16:35  [105] Общество

Фото: pixabay.com

Информация о том, что сеть магазинов "Светофор" массово закрывается, не соответствует действительности. В Нижегородской области магазины продолжат свою работу. Об этом компания заявила на своей официальной странице в соцсетях.

"Никаких массовых закрытий в Нижнем Новгороде и области не планируется. Информация о закрытии нескольких точек в других регионах не имеет отношения к нашей работе", — говорится в сообщении.

По данным компании, все нижегородские магазины сети работают в обычном режиме, успешно пройдя все запланированные и незапланированные санитарные проверки. Отмечается, что там строго соблюдаются все санитарные нормы и требования.

Ранее появилась информация, что в Москве из-за нарушения санитарных норм закрылись несколько торговых точек. Кроме того, по этой же причине были закрыты несколько магазинов в Татарстане и на Урале.

Ранее сообщалось, что ФАС проведёт проверку цен на подсолнечное масло, соль и майонез.

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Теги:
Продовольствие Торговля
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