Закрытие магазинов "Светофор" в Нижегородской области не планируется

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Информация о том, что сеть магазинов "Светофор" массово закрывается, не соответствует действительности. В Нижегородской области магазины продолжат свою работу. Об этом компания заявила на своей официальной странице в соцсетях.
"Никаких массовых закрытий в Нижнем Новгороде и области не планируется. Информация о закрытии нескольких точек в других регионах не имеет отношения к нашей работе", — говорится в сообщении.
По данным компании, все нижегородские магазины сети работают в обычном режиме, успешно пройдя все запланированные и незапланированные санитарные проверки. Отмечается, что там строго соблюдаются все санитарные нормы и требования.
Ранее появилась информация, что в Москве из-за нарушения санитарных норм закрылись несколько торговых точек. Кроме того, по этой же причине были закрыты несколько магазинов в Татарстане и на Урале.
Ранее сообщалось, что ФАС проведёт проверку цен на подсолнечное масло, соль и майонез.
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