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Еще трех рыбаков спасли в Нижегородской области

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Фото: МЧС по Нижегородской области

Еще троих рыбаков спасли из воды в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба МЧС региона. 

По данным ведомства, за один день в области зарегистрировали сразу два происшествия на воде. 

В первом случае мужчину вытащили из Оки у населенного пункта Малое Окское в Павлово, а еще двоих человек - вечером у Кстово из Волги. 

Всех пострадавших госпитализировали, а обстоятельства происшедшего уточняются.

Ранее в нижегородском МЧС сообщали, что продолжают спасать рыбаков, которые выходят на лед, несмотря на постоянные предупреждения.

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Теги:
МЧС реки спасение
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