Еще трех рыбаков спасли в Нижегородской области Происшествия

Фото: МЧС по Нижегородской области

Еще троих рыбаков спасли из воды в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба МЧС региона.

По данным ведомства, за один день в области зарегистрировали сразу два происшествия на воде.

В первом случае мужчину вытащили из Оки у населенного пункта Малое Окское в Павлово, а еще двоих человек - вечером у Кстово из Волги.

Всех пострадавших госпитализировали, а обстоятельства происшедшего уточняются.

Ранее в нижегородском МЧС сообщали, что продолжают спасать рыбаков, которые выходят на лед, несмотря на постоянные предупреждения.