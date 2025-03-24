Еще трех рыбаков спасли в Нижегородской области

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Еще троих рыбаков спасли из воды в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба МЧС региона.
По данным ведомства, за один день в области зарегистрировали сразу два происшествия на воде.
В первом случае мужчину вытащили из Оки у населенного пункта Малое Окское в Павлово, а еще двоих человек - вечером у Кстово из Волги.
Всех пострадавших госпитализировали, а обстоятельства происшедшего уточняются.
Ранее в нижегородском МЧС сообщали, что продолжают спасать рыбаков, которые выходят на лед, несмотря на постоянные предупреждения.
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