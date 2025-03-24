По каким схемам мошенники разводят нижегородцев на деньги
Проект канатки через Оку в Нижнем прошел госэкспертизу
Где в Нижнем Новгороде запрещены электросамокаты
Когда в Нижнем Новгороде отключат отопление
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
25 марта 2025 10:53  [34] Кстовчане пожаловались на убитую дорогу в селе Утечино
25 марта 2025 10:39  [95] Как продвигается строительство дублера Гагарина в Нижнем Новгороде
25 марта 2025 10:31  [93] Для туристов на Бали ввели новые правила поведения
25 марта 2025 09:48  [148] Нижегородцы увидели необычную спираль в ночном небе
25 марта 2025 09:38  [131] Правнучку Чкалова второй раз накажут за нарушение правил для иноагентов
25 марта 2025 08:50  [589] Журналист из Нижнего Новгорода Андрей Панов погиб в зоне СВО
25 марта 2025 08:42  [157] Бессимптомный рак груди обнаружили у 32-летней жительницы Кстова
25 марта 2025 08:34  [290] Ожирением страдают 47 тысяч жителей Нижегородской области
25 марта 2025 08:00  [221] Регламентирован порядок переноса мемориальных досок в Нижнем Новгороде
25 марта 2025 06:34  [214] Еще 4 ветхих дома изымут в Нижнем Новгороде
Общество

Нижегородцы увидели необычную спираль в ночном небе

25 марта 2025 09:48  [148] Общество

Фото: Telegram-канал "Мой Нижний Новгород"

В Нижегородской области, а также в других регионах РФ сегодня ночью можно было наблюдать необычную спираль в небе. Редкими снимками жители региона поделились в социальных сетях (18+).

В комментариях пользователи предположили, что спираль может быть НЛО, топливом от ракеты либо неизвестным оружием.

Как сообщает РБК, загадочная фигура в небе является последствием сброса топлива ракеты SpaceX Falcon 9, стартовавшей из США с космодрома во Флориде. Специалисты разъяснили, что такая ракета нередко совершает обороты вокруг своей оси во время полета.

Ранее нижегородцы наблюдали парад планет.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Космос Наука
Поделиться:
Новости по теме
23 января 2025 10:18  [645] Редчайший "чёрный выброс" произошёл на Солнце
17 января 2025 12:12  [900] Нижегородцы увидят парад планет в январе
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Скорость, лед и адреналин: как прошел Кубок мира по айс-кроссу в Нижнем Новгороде
24 марта 2025 12:54Скорость, лед и адреналин: как прошел Кубок мира по айс-кроссу в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph