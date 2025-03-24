Нижегородцы увидели необычную спираль в ночном небе

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В Нижегородской области, а также в других регионах РФ сегодня ночью можно было наблюдать необычную спираль в небе. Редкими снимками жители региона поделились в социальных сетях (18+).
В комментариях пользователи предположили, что спираль может быть НЛО, топливом от ракеты либо неизвестным оружием.
Как сообщает РБК, загадочная фигура в небе является последствием сброса топлива ракеты SpaceX Falcon 9, стартовавшей из США с космодрома во Флориде. Специалисты разъяснили, что такая ракета нередко совершает обороты вокруг своей оси во время полета.
Ранее нижегородцы наблюдали парад планет.
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