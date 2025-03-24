Фонтан возле ДК Орджоникидзе в Нижнем Новгороде запустят в 2025 году

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Фонтан в сквере на улице Чаадаева,17 (Московский район) запустят в 2025 году. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в городском департаменте благоустройства.
Согласно предоставленной информации, запуск объекта запланирован в рамках реализации муниципальной программы "Формирование комфортной городской среды".
Ранее сообщалось о планируемом благоустройстве сквера возле ДК имени Орджоникидзе на улице Чаадаева. Известно, что на эти работы выделено почти 50,5 млн рублей.
Напомним, что в текущем году в Нижнем Новгороде будут работать 22 муниципальных фонтана. Они заработают 1 мая.
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