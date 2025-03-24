Фонтаны в Нижнем Новгороде планируют включить 1 мая Общество

Фото: Кира Мишина

НИА "Нижний Новгород" - Анастасия Назарова

22 муниципальных фонтана будут работать в столице Приволжья весной-летом 2025 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в городском департаменте благоустройства.

Редакция поинтересовалась, когда заработают фонтаны. В профильном департаменте ответили, что согласно заключенным контрактам на их обслуживание запуск в эксплуатацию запланирован с 1 мая. Перед этим подрядчикам предстоит расконсервировать фонтаны: снять укрывающие настилы, провести пусконаладочные работы и установить необходимое оборудование.

Напомним, что сезон муниципальных фонтанов завершился в областном центре в конце сентября. А фонтаны в парке «Швейцария» перестали радовать посетителей 7 октября.