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Общество

Фонтаны в Нижнем Новгороде планируют включить 1 мая

25 марта 2025 11:03  [1] Общество
Фонтаны в Нижнем Новгороде планируют включить 1 мая

Фото: Кира Мишина

НИА "Нижний Новгород" - Анастасия Назарова

22 муниципальных фонтана будут работать в столице Приволжья весной-летом 2025 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в городском департаменте благоустройства.

Редакция поинтересовалась, когда заработают фонтаны. В профильном департаменте ответили, что согласно заключенным контрактам на их обслуживание запуск в эксплуатацию запланирован с 1 мая. Перед этим подрядчикам предстоит расконсервировать фонтаны: снять укрывающие настилы, провести пусконаладочные работы и установить необходимое оборудование.

Напомним, что сезон муниципальных фонтанов завершился в областном центре в конце сентября. А фонтаны в парке «Швейцария» перестали радовать посетителей 7 октября.

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Теги:
Благоустройство Фонтаны
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