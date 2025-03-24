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Экономика

Нижний Новгород набрал кредитов на 6 млрд рублей

25 марта 2025 15:14  [61] Экономика

В администрации Нижнего Новгорода сообщили о проведении с начала марта 12 аукционов по привлечению кредитных ресурсов на сумму 6 миллиардов рублей.

По итогам аукционов стало известно о заключении контрактов с такими крупными банками, как Сбербанк и ТБанк.

Очевидно, что муниципалитет в настоящее время активно ищет пути для решения бюджетных вопросов и управления долгами, в том числе, с ростом кредитной нагрузки.

Как сообщалось ранее, доходную и расходную части бюджета Нижнего Новгорода хотят увеличить на 259,7 млн рублей. 

Напомним, что зарплата работников муниципальных предприятий и учреждений Нижнего Новгорода с 1 января 2025 года была увеличена на 4,5%.

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Теги:
Администрация Нижнего Новгорода Бюджет Кредиты
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