Мошенники с помощью дипфейка развели нижегородского бизнесмена на 2,5 млн долларов Происшествия

История с обманом нижегородского промышленника на 2,5 млн долларов с помощью дипфейка получила международный резонанс, пишет "Ъ-Приволжье".

По данным нижегородского бизнес-омбудсмена Павла Солодкого, еще летом 2024 года нижегородец решил направить льготный заем от Фонда развития промышленности для закупки оборудования в Китае по делам бизнеса.

Однако мошенники смогли создать дипфейк китайского партнера нижегородца, и от его имени долгое время вели переговоры с потерпевшим в мессенджере. После того, как нижегородец перевел деньги, мошенники стали ссылаться на санкции и попросили еще доплату.

Рядовых исполнителей по этому делу задержали в Турции, когда они пытались обналичить похищенные средства. В то же время в Нижнем Новгороде уголовное дело по данному факту прекратили восемь месяцев спустя. Эксперты напоминают о мошенничествах с использованием технологий, таких как подделка видео и голоса, призывают нижегородцев быть бдительными.

Ранее стало известно, что мошенники вновь смогли создать фейковый аккаунт министра экологии Нижегородской области Тужилина.