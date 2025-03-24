Когда в Нижнем Новгороде отключат отопление
По каким схемам мошенники разводят нижегородцев на деньги
Где в Нижнем Новгороде запрещены электросамокаты
Проект канатки через Оку в Нижнем прошел госэкспертизу
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
25 марта 2025 16:31  [114] Пропавшего в Нижнем Новгороде 13-летнего подростка нашли живым
25 марта 2025 16:15  [116] Мошенники с помощью дипфейка развели нижегородского бизнесмена на 2,5 млн долларов
25 марта 2025 14:33  [180] Аферу с земельными участками на 14 млн рублей разоблачили в Дзержинске
25 марта 2025 14:24  [240] Еще одного пропавшего ребенка ищут в Нижнем Новгороде
25 марта 2025 13:59  [268] Экс-военкома Хусиянова объявили в розыск после его ухода в зону СВО
25 марта 2025 10:20  [194] Мошенники выманили у нижегородского школьника 300 тысяч под угрозой недопуска к ОГЭ
25 марта 2025 09:32  [206] Еще трех рыбаков спасли в Нижегородской области
25 марта 2025 06:00  [398] Житель Автозавода зверски убил своего нового знакомого
24 марта 2025 18:44  [416] 62 природных пожара зарегистрировали в Нижегородской области в марте
24 марта 2025 17:55  [518] Нижегородский суд оштрафовал брата Немцова за непредоставление отчетов иноагента
Происшествия

Мошенники с помощью дипфейка развели нижегородского бизнесмена на 2,5 млн долларов

25 марта 2025 16:15  [116] Происшествия

История с обманом нижегородского промышленника на 2,5 млн долларов с помощью дипфейка получила международный резонанс, пишет "Ъ-Приволжье".

По данным нижегородского бизнес-омбудсмена Павла Солодкого, еще летом 2024 года нижегородец решил направить льготный заем от Фонда развития промышленности для закупки оборудования в Китае по делам бизнеса.

Однако мошенники смогли создать дипфейк китайского партнера нижегородца, и от его имени долгое время вели переговоры с потерпевшим в мессенджере. После того, как нижегородец перевел деньги, мошенники стали ссылаться на санкции и попросили еще доплату.

Рядовых исполнителей по этому делу задержали в Турции, когда они пытались обналичить похищенные средства. В то же время в Нижнем Новгороде уголовное дело по данному факту прекратили восемь месяцев спустя. Эксперты напоминают о мошенничествах с использованием технологий, таких как подделка видео и голоса, призывают нижегородцев быть бдительными.

Ранее стало известно, что мошенники вновь смогли создать фейковый аккаунт министра экологии Нижегородской области Тужилина.

 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Мошенничество Технологии Фейк
Поделиться:
Новости по теме
13 марта 2025 16:55  [398] Мошенники начали использовать записи с автоответчиков для создания дипфейков
20 февраля 2025 10:43  [1099] Мошенники создали фейковый аккаунт еще одного нижегородского министра
17 февраля 2025 10:48  [707] Криптомошенники выманили у нижегородских пенсионерок более 3,5 млн рублей
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Скорость, лед и адреналин: как прошел Кубок мира по айс-кроссу в Нижнем Новгороде
24 марта 2025 12:54Скорость, лед и адреналин: как прошел Кубок мира по айс-кроссу в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph