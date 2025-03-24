Школьница пнула кладбищенский памятник в Балахне

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Видеоролик с девочкой, которая ударяет ногой кладбищенский памятник, опубликован в сообществе "Типичная Балахна" VK.
По одной из версий, школьница совершила такой поступок якобы во время детской игры.
Пользователи в комментариях осудили поступок школьницы. В качестве меры наказания они предложили отправить девочку и ее родителей на уборку кладбища. Кроме того, по мнению нижегородцев, с ребенком необходимо провести разъяснительную беседу.
Ранее сообщалось, что аферисты устроили массовую скупку аккаунтов школьников в социальных сетях.
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