Где в Нижнем Новгороде запрещены электросамокаты
Проект канатки через Оку в Нижнем прошел госэкспертизу
Когда в Нижнем Новгороде отключат отопление
По каким схемам мошенники разводят нижегородцев на деньги
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
25 марта 2025 18:12  [67] Дмитрий Серов: "Герои. Нижегородская область - очень актуальный проект"
25 марта 2025 17:40  [104] Школьница пнула кладбищенский памятник в Балахне
25 марта 2025 16:59  [126] Готовность I этапа капремонта Мызинского путепровода достигла 60%
25 марта 2025 16:41  [169] Нижегородская канатная дорога прекратит работу с 1 по 30 апреля
25 марта 2025 15:45  [172] Кладбище "Новое Стригино" в Нижнем Новгороде расширят за 48 млн рублей
25 марта 2025 15:29  [155] Приставы депортировали камерунца-нелегала из Нижегородской области
25 марта 2025 15:02  [163] 17,9 млн рублей выделили на газон на проспекте Ленина в Нижнем Новгороде
25 марта 2025 14:48  [164] День открытых дверей пройдет 6 апреля в Нижегородском институте управления
25 марта 2025 14:40  [170] Госдума РФ приняла закон о защите от кибермошенничества
25 марта 2025 14:12  [199] Два новых центра обработки данных появится в Нижнем Новгороде
Общество

Школьница пнула кладбищенский памятник в Балахне

25 марта 2025 17:40  [104] Общество
Школьница пнула кладбищенский памятник в Балахне

Фото: скриншот видео сообщества "Типичная Балахна"

Видеоролик с девочкой, которая ударяет ногой кладбищенский памятник, опубликован в сообществе "Типичная Балахна" VK.

По одной из версий, школьница совершила такой поступок якобы во время детской игры.

Пользователи в комментариях осудили поступок школьницы. В качестве меры наказания они предложили отправить девочку и ее родителей на уборку кладбища. Кроме того, по мнению нижегородцев, с ребенком необходимо провести разъяснительную беседу.

Ранее сообщалось, что аферисты устроили массовую скупку аккаунтов школьников в социальных сетях.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Балахна Кладбище школьники
Поделиться:
Новости по теме
20 марта 2025 21:00  [716] Жители Чкаловска обнаружили на пляже человеческие останки
05 февраля 2025 13:10  [707] Нижегородские школьники пожаловались на сбои в электронных дневниках
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Скорость, лед и адреналин: как прошел Кубок мира по айс-кроссу в Нижнем Новгороде
24 марта 2025 12:54Скорость, лед и адреналин: как прошел Кубок мира по айс-кроссу в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph