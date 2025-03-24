Телефонные мошенники похитили у московского бизнесмена более 58 млн рублей Происшествия

В столице злоумышленники, выдавая себя за представителей Центрального банка и портала "Госуслуги", смогли обмануть предпринимателя и завладеть суммой в размере почти 60 млн рублей.

По информации, полученной от источника в правоохранительных органах, предприниматель смог распознать обман и обратился в полицию.

Мошенники позвонили бизнесмену и предложили закрыть его кредит. Они представились сотрудниками Центрального банка и портала "Госуслуги" и смогли убедить его перевести им 58,7 млн рублей.

Мужчина переводил деньги частями через курьеров в период с 14 февраля по 20 марта. Только 24 марта он обратился в полицию.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

Напомним, мошенники с помощью дипфейка развели нижегородского бизнесмена на 2,5 млн долларов.

Ранее сообщалось, что Госдума РФ приняла закон о защите от кибермошенничества.