Телефонные мошенники похитили у московского бизнесмена более 58 млн рублей

В столице злоумышленники, выдавая себя за представителей Центрального банка и портала "Госуслуги", смогли обмануть предпринимателя и завладеть суммой в размере почти 60 млн рублей.
По информации, полученной от источника в правоохранительных органах, предприниматель смог распознать обман и обратился в полицию.
Мошенники позвонили бизнесмену и предложили закрыть его кредит. Они представились сотрудниками Центрального банка и портала "Госуслуги" и смогли убедить его перевести им 58,7 млн рублей.
Мужчина переводил деньги частями через курьеров в период с 14 февраля по 20 марта. Только 24 марта он обратился в полицию.
По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.
Напомним, мошенники с помощью дипфейка развели нижегородского бизнесмена на 2,5 млн долларов.
Ранее сообщалось, что Госдума РФ приняла закон о защите от кибермошенничества.
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