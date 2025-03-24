Госдума РФ приняла закон о защите от кибермошенничества Общество

Фото: с сайта Госдумы РФ

Депутаты Государственной Думы приняли закон, который призван защитить граждан от различных видов мошенничества, связанных с использованием телефонов и интернета. Об этом сообщает телеканал "360".

Закон предусматривает комплекс мер, направленных на предотвращение действий мошенников и сохранение денежных средств граждан. Инициатива была принята единогласно во втором и третьем чтениях. Теперь документ должен быть одобрен Советом Федерации, после чего его должен подписать президент Владимир Путин.

В рамках закона банкам, государственным органам и операторам связи будет запрещено использовать зарубежные мессенджеры для общения с клиентами. Международные вызовы будут маркироваться, а гражданам будет предоставлена возможность установить запрет на получение звонков и СМС от иностранных абонентов.

На портале "Госуслуги" будет доступна функция установки запрета на удалённое оформление сим-карт. Если пользователь решит изменить пароль в сервисе, он получит два сообщения: предупреждение и код для подтверждения.

Ещё одна мера — разрешение использования биометрических данных при оформлении микрозаймов.

Напомним, что кибермошенники обманули более 8,8 тысячи нижегородцев за год.

Ранее сообщалось, раскрываемость преступлений дистанционного мошенничества составляет около 20%.