Госконтракт заключен на нижегородский маршрут А-99 с 1 апреля

Государственный контракт заключен на работу автобусного маршрута А-99 в Нижнем Новгороде.
Как сообщили в "Центре развития транспортных систем" региона, по условиям соглашения перевозчик "ИП Усынин" обязан обеспечить выход подвижного состава на маршрут в период с 1 апреля по 31 октября 2025 года.
А-99 будет курсировать от поселка Мостотряда до Новостригинского кладбища в Автозаводском районе.
Ранее сообщалось, что маршрут А-99 входит в число наиболее востребованных во время религиозных праздников, когда увеличивается число посещающих кладбища Нижнего Новгорода.
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