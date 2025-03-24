Госконтракт заключен на нижегородский маршрут А-99 с 1 апреля Общество

Государственный контракт заключен на работу автобусного маршрута А-99 в Нижнем Новгороде.

Как сообщили в "Центре развития транспортных систем" региона, по условиям соглашения перевозчик "ИП Усынин" обязан обеспечить выход подвижного состава на маршрут в период с 1 апреля по 31 октября 2025 года.

А-99 будет курсировать от поселка Мостотряда до Новостригинского кладбища в Автозаводском районе.

Ранее сообщалось, что маршрут А-99 входит в число наиболее востребованных во время религиозных праздников, когда увеличивается число посещающих кладбища Нижнего Новгорода.