Перевозчиков для нижегородских маршрутов А-70, А-74 и А-38 найти не удалось Экономика

В Нижнем Новгороде не удалось найти перевозчиков для обслуживания автобусных маршрутов А-70, А-74 и А-38. Конкурсная процедура не состоялась из-за отсутствия заявок. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Тем не менее, заявки на обслуживание других маршрутов, таких как А-29, А-78 (бывший Т-57) и А-87, поступили. По результатам конкурсов были выбраны исполнители. Контракт на обслуживание маршрута А-29, который курсирует от Красного Сормова до площади Революции, заключат за 20,5 миллиона рублей.

Маршрут А-78, связывающий Верхние Печеры с Красным Сормовом, обслужат за 11,8 миллиона рублей. Для маршрута А-87, который идет от микрорайона Торпедо до Катера Герой, сумма контракта составит 35 миллионов рублей. Одним из условий конкурсов было наличие низкопольных автобусов не старше 7 лет, с вместимостью более 55 пассажиров.

Для маршрутов А-70, А-74 и А-38 продолжат искать перевозчиков. Первый маршрут идет от микрорайона Кузнечиха-2 до ТРЦ «Седьмое небо», второй — от Верхних Печер до Бурнаковского рынка, третий — от станции Петряевка до метро «Стрелка».

Центр развития транспортных систем (ЦРТС) проведет повторный конкурс по этим маршрутам.