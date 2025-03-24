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Общество

Найдены подрядчики для автобусных маршрутов А-82, А-87, А-91 в Нижнем Новгороде

24 марта 2025 12:49  [122] Общество

Фото: Александр Воложанин

Перевозчиков нашли на три автобусных маршрута в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в ЦРТС. 

По его данным, по итогам открытого конкурса маршруты А-82 и А-91 будет обслуживать ООО "Конка". Отмечается, что контрактом предусмотрено использование автобусов не старше 7 лет с низким уровнем пола и накопительными площадками.

Победителем конкурса по маршруту А-87 стало ООО "Автозаводское транспортное предприятие – 1".

Контракты начнут действовать с 26 мая.

Ранее сообщалось, что не удалось найти перевозчиков для нижегородских маршрутов А-70, А-74 и А-38. 

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Теги:
автобусы Общественный транспорт ЦРТС
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