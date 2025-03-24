Проект "правительственного квартала" в районе Сенной оценили в 47 млн рублей

Первоначальная стоимость проекта КРТ "правительственного квартала" в районе площади Сенной в Нижнем Новгороде составляет 46,7 млн рублей.
Как сообщает "Ъ-Приволжье", данную территорию планируют выставить на аукцион в 2025 году.
Здесь должны построить порядка 135 тысяч квадратных метров площадей для нужд нижегородского правительства, многоэтажное жилье, а также школу и детский сад.
Отмечается, что с учетом значительных инвестиций и масштабов застройки данный проект КРТ может существенно изменить облик региона и улучшить инфраструктуру.
Ранее власти Нижегородской области анонсировали появление "правительственного квартала" в районе площади Сенной в Нижнем Новгороде.
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