Начались поиски инвестора для строительства жилья по КРТ в Дзержинске Бизнес

Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Начался прием заявок от инвесторов на заключение договора комплексного развития территорий (КРТ) жилой застройки в Дзержинске. Об этом сообщили в региональном минграде.

На торги выставлена площадка в границах проспекта Дзержинского, улиц Черняховского, Чапаева, Пирогова, Матросова, Студенческой. Выбранная для комплексного развития территория представляет собой район с многоквартирными домами, построенными в 1950-1960-х годах. Реализация данного проекта позволит обновить микрорайон и создать современную жилую и социальную инфраструктуру на месте устаревших зданий.

В октябре минувшего года прошло голосование среди собственников жилых помещений о включении домов в программу комплексного развития. Согласно протоколам общих собраний, поступивших в минград, жители всех ветхих домов, вошедших в границы КРТ, согласились участвовать в проекте.

Согласно утвержденному мастер-плану, более 15 гектаров территории подлежит комплексному развитию, планируется строительство свыше 180 тысяч квадратных метров жилья. Будущий инвестор обязан вложить более 4 млрд рублей, включая затраты на транспортную инфраструктуру и строительство детского сада на 280 мест.

Планируемый срок реализации проекта составляет 15 лет. Начальная цена договора составляет 24,2 млн рублей.

Заявки для участия в аукционе принимаются с 10 марта по 11 апреля 2025 года. Торги состоятся 18 апреля 2025 года.

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