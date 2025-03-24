Минград утвердил проект застройки набережной Гребного канала в Нижнем Новгороде

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Нижегородский минград утвердил проект планировки под застройку территории набережной Гребного канала. Соответствующий документ появился на сайте официального опубликования правовых актов 21 марта.
Напомним, компания GloraX (Санкт-Петербург) заявили о строительстве жилого комплекса на Гребном канале еще в прошлом году. Объем инвестиций в реализацию проекта составит 20 млрд рублей.
В рамках КРТ "Берег" застройщик планирует построить семь многоквартирных домов высотой 11 и 13 этажей со встроенными паркингами и десять индивидуальных домов. Также планируется возвести гостиницу, котельную, горнолыжный спуск, яхт-клуб, спортивный центр с бассейном, игровыми залами и теннисным кортом, школу и детсад.
Строительство будет проходить в две очереди: в рамках первой до 2038 года будет укреплена набережная канала, произведен снос объектов и вынос сетей. Компания построит пять домов, спортклуб и котельную. Срок реализации второй очереди строительства определяться в соответствии со сроками в договоре о КРТ.
Ранее сообщалось, GloraX застроит территории на левом берегу Оки в Нижнем Новгороде.
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