Шесть ресторанов из Нижнего Новгорода попали в шорт-лист престижной премии Экономика

Фото: Александр Воложанин

Организаторы премии WHERETOEAT RUSSIA 2025 (18+) включили шесть нижегородских ресторанов в список финалистов.

Отбор лучших гастрономических заведений проводился ведущими экспертами индустрии. В итоговый шорт-лист вошли ресторан локальной кухни и открытого огня по рецептам XIX века "19", заведение с концепцией zero-waste Red Wall, винный ресторан Vinedo, ресторан современной русской кухни Yale, рыбный ресторан "Кусто" и "Парк культуры".

Финальный рейтинг из 100 лучших ресторанов страны будет объявлен 22 апреля в новом здании Татарского государственного театра в Казани. На церемонии также назовут победителей в номинациях "шеф-повар года", "ресторатор года", "сомелье года", "кондитер года" и других.

Ранее экспертное сообщество премии отметило региональное минтуризма за вклад в развитие гастрономической культуры региона.

Напомним, что российские отели получили сертификаты Pet-friendly.