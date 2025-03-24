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Общество

Перекрытие Малой Покровской в Нижнем Новгороде: схема движения и объезды

27 марта 2025 12:08  [145] Общество
Перекрытие Малой Покровской в Нижнем Новгороде: схема движения и объезды

В Нижнем Новгороде с 1 апреля по 31 июля ограничат движение транспорта по улице Малой Покровской. Это связано с ремонтом инженерных сетей, который пройдет в несколько этапов. Ограничения затронут участок между улицами Большой Покровской и Ильинской.  

Первый этап работ продлится с 1 по 30 апреля в районе дома №61 по улице Большой Покровской. В этот период изменится схема дорожного движения: на участках Малой Покровской от зоны ремонта до улиц Большой Покровской и Ильинской введут двустороннее движение. Также поменяется направление одностороннего движения на улице Звездинке – автомобили будут двигаться в сторону Звездинского сквера.  

Из-за ремонта изменятся маршруты общественного транспорта. Автобусы А-18, А-22, А-26, А-41, А-43, А-78 (начнет работу с 25 мая, заменяя Т-57), А-94 и Т-57 (действует до 24 мая) в сторону Похвалинского съезда будут курсировать через площадь Максима Горького, улицы Максима Горького, Ильинскую и Малую Покровскую. В обратном направлении маршрут останется прежним.  

Автобусы А-5 и А-42, следующие к улице Добролюбова, также изменят путь: они будут двигаться через площадь Максима Горького и улицы Максима Горького и Ильинскую. Обратный маршрут останется без изменений.  

Посадка и высадка пассажиров на площади Максима Горького организована следующим образом:  
– в сторону Похвалинского съезда и улицы Ильинской – на временной остановке у дома №4/2;  
– в направлении площади Лядова и площади Свободы – на действующей остановке у дома №4.  

Кроме того, с 1 по 10 апреля автобусы А-45 в сторону улицы Добролюбова будут следовать по улице Ильинской, минуя площадь Максима Горького. Для пассажиров введены дополнительные остановки "Улица Горького" и "Улица Маслякова" на Ильинской.

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Теги:
Дороги Нижегородский район ограничения
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