Переулок в центре Нижнего Новгорода перекроют до 31 марта

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Переулок Чернопрудский в Нижнем Новгороде частично перекроют с 3 февраля до 31 марта. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Движение будет закрыто на участке от улицы Алексеевской до улицы Ошарской из-за проведения земляных работ. Водителям придется объезжать по прилегающим улицам.
Автомобилистов просят продумывать свой маршрут заранее, исходя из временной схемы движения.
Напомним, проезд по путепроводу у Мызинского моста через Суздальскую в Нижнем Новгороде ограничили с 15 января.
Также ранее сообщалось, что движение ограничили на проспекте Гагарина из-за строительства газопровода до 7 февраля.
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