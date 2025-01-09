Переулок в центре Нижнего Новгорода перекроют до 31 марта Общество

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода

Переулок Чернопрудский в Нижнем Новгороде частично перекроют с 3 февраля до 31 марта. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Движение будет закрыто на участке от улицы Алексеевской до улицы Ошарской из-за проведения земляных работ. Водителям придется объезжать по прилегающим улицам.

Автомобилистов просят продумывать свой маршрут заранее, исходя из временной схемы движения.

Напомним, проезд по путепроводу у Мызинского моста через Суздальскую в Нижнем Новгороде ограничили с 15 января.

Также ранее сообщалось, что движение ограничили на проспекте Гагарина из-за строительства газопровода до 7 февраля.