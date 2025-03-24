Часть улицы Артельной в Нижнем Новгороде перекроют с 27 марта

В Нижнем Новгороде с 22:00 27 марта до 16:00 28 марта перекроют проезд у дома №6 по улице Артельной.
Как сообщает "Центр развития транспортных систем", причиной станут ремонтные работы нижегородского "Теплоэнерго" на теплосети.
В связи с ограничением транспортного движения на Артельной автобусный маршрут А-27 временно поменяет конечную остановку.
Так, маршрутки станут разворачиваться около кисте-щёточной фабрики, минуя остановки "ЖК Клевер", "Улица Артельная" и конечный остановочный пункт "Сады".
Ранее в ЦРТС рассказали, как изменится движение автобусов из-за предстоящего перекрытия улицы Малой Покровской в Нижнем Новгороде.
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